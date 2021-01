Confirman que "The Seven Deadly Sins" tendrá una nueva película

¡Atención fanáticos del anime! Este miércoles se reveló que "Nanatsu no Taizai", más conocida a este lado del globo como "The Seven Deadly Sins", no concluirá con su cuarta temporada sino que con una nueva película.

Desde la firma Kodansha, responsable de la publicación del manga, revelaron que actualmente se está trabajando en una historia más allá de los acontecimientos que se verán en "Dragon´s Judgement".

Esta entrega fue bautizada como "The Seven Deadly Sins: Cursed by Light" ("Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi") y llegará para contar una historia completamente nueva en el universo de la serie, la que será desarrollada por el creador de la obra original, Nakaba Suzuki.

Por el momento, se desconoce cómo este anuncio impactará en la actual temporada del anime, pero todo apunta a que la película podría debutar antes del cierre de 2021.

En tanto, esta revelación se suma al hecho de que este 27 de enero debutará la publicación de la secuela del manga titulada "Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yon-kishi" ("Los cuatro jinetes del apocalipsis"), y que se centrará en la historia de Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth.