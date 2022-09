The Resident | ¿Terminará la serie con su sexta temporada?

The Resident terminó hace pocas semanas su quinta temporada, la cual fue la entrega más emotiva de todas. La ficción de Fox perdió a una de sus protagonistas y con ello cambió gran parte de la historia de los personajes.

Emily VanCamp dejó la serie en la quinta temporada, por lo que su personaje Nic Nevin debió salir de la trama.

La despedida del querido personaje rompió el corazón de los fans de la serie, luego de que la enfermera tuvo un accidente resultando en muerte cerebral, por lo que su esposo, Conrad (Matt Czuchry), decide desconectarla.

Tras esto, la serie saltó 3 años en el tiempo en donde los protagonistas se encuentran viviendo nuevas etapas en su vida.

A pesar de que la serie fue renovada para una nueva temproada, muchos seguidores se preguntan si están en vísperas de despedir para siempre la ficción.

¿Terminará The Resident con su sexta temporada?

En conversación con TVLine, la co-creadora de la serie Amy Holden Jones se refirió al futuro de la serie.

“Vi ER cuando estaba en marcha hace años, y nunca descubrí que envejeciera. Cambiaron de personaje, entraron nuevos médicos, se fueron algunos sin los que pensábamos que no podíamos vivir, tal como nos ha pasado a nosotros. Se reinventó una y otra y otra vez y se mantuvo fresco. [The Resident] tiene ese potencial”.

Igualmente enfatiza en que a pesar de que le gustaría que la serie durará muchas temporadas, esa decisión no depende de ella si no de la cadena. “Las calificaciones son increíblemente estables. Tenemos una audiencia muy central que simplemente nos ama, y si tenemos la oportunidad, estoy seguro de que seguiremos creciendo. Tiene el potencial de seguir y seguir, pero si se le dará esa oportunidad, no lo sé”.