La película de las quintillizas Nakano que se estrenó en Japón durante el 2022 fue confirmada para estrenarse en Latinoamérica de mano de Crunchyroll y Sony Pictures, pero The Quintessential Quintuplets: The Movie no tenía fijada su fecha de estreno para Chile aún.

Y es que el anime fue todo un boom en el país Nipon y logró tener dos temporadas de anime más una película.

¡Se fijó la fecha de estreno!

La productora Andes Films Chile confirmó mediante sus redes sociales la fecha de estreno de la película de las quintillizas y se dió a conocer que llegará a la gran pantalla el 23 de febrero, misma fecha que se anunció para el estreno en México.

La cinta llegará a las salas de cine en su idioma original con subtítulos y con doblaje al español latinoaméricano.

Con la siguiente sinopsis, llega a nuestro país The Quintessential Quintuplets: The Movie:

"Cuando cinco hermosas jóvenes que odian estudiar contratan a Futaro como tutor a tiempo parcial, él no solo guiará su educación, sino también sus corazones. Pasar tiempo juntos los ha acercado a todos, y los sentimientos crecen entre las chicas y Futaro.

A medida que terminan su tercer año de secundaria y se acerca su último festival escolar, se fijan en lo que sigue. ¿Hay un futuro con una de ellas y Futaro?"

Hay que destacar que la película concluye la historia que está basada en el manga del mismo nombre de Negi Haruba.

¿Dónde ver el anime?

The Quintessential Quintuplets cuenta con dos temporadas, las que nos muestran el contexto de la película que se estrenará a finales de febrero, estas cuentan con 12 capítulos cada una los que tienen una duración aproximada de 24 minutos.

Las dos temporadas se encuentran disponibles en la plataforma de Crunchyroll y se pueden ver tanto en japonés con subtitulos al español o dobladas al español latinoaméricano.