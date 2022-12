La película The Quintessential Quintuplets llegará a los cines de latinoamérica, conoce cuándo es el estreno.

¿Cuándo llega a Chile? The Quintessential Quintuplets: La Película tiene fecha de estreno

La película de The Quintessential Quintuples ya cuenta con fecha de estreno para Latinoamérica y es que el manga de comedia romántica que trata de cinco jóvenes que contratantan a un tutor es todo un boom en Japón, logrando tener 2 temporadas de anime y una película que se estrenó en mayo pasado en el país nipón.

¿Cuándo llega a Chile?

Sony Pictures y Crunchyroll anunciaron que The Quintessential Quintuples: The Movie se estrenará en los cines latinoamericanos durante 2023, pero para Chile no existe aún una fecha confirmada de estreno, ya que primeramente se anunció que se estrenará el 23 de febrero en México.

Esto debido a que en un comunicado se expresó que Chile y Perú aún no tenían fechas confirmadas de estreno y que estás serían prontamente anunciadas, pero no debería ser muy lejana a la fecha de estreno en México.

¿De qué trata?

The Quintessential Quintuples trata sobre cinco hermosas jóvenes que odian estudiar y por tanto contratan a un tutor, llamado Futaro, a tiempo parcial.

La serie está basada en un manga que se lanzó en 2019 el cuál contó con una gran popularidad ya que vendió más de 16 millones de copias en 2022, mientras que el estreno de la película se realizó en mayo en Japón recaudó más de $16,4 millones de dólares en la taquilla japonesa.

Además, es importante mencionar que a parte de la película, el manga cuenta con una adaptación a anime que cuenta con dos temporadas, las cuales están disponibles en Crunchyroll.

Sinopsis: Cuando cinco hermosas jóvenes que odian estudiar contratan a Futaro como tutor a tiempo parcial, él guía no solo su educación sino también sus corazones. Pasar tiempo juntos los ha acercado a todos, y los sentimientos crecen entre las chicas y Futaro. A medida que terminan su tercer año de secundaria y se acerca su último festival escolar, se fijan en lo que sigue. ¿Hay un futuro con una de ellas y Futaro?