Postergan estreno de la quinta temporada de "The Purge"

La franquicia "The Purge" no sólo está recibiendo golpes en la televisión, después de que su serie fuese cancelada, sino que también en el ámbito cinematográfico. Ahora, Universal decidió postergar indefinidamente el estreno de la quinta entrega en la saga de terror.

Titulada como "The Forever Purge", la película tenía agendada su llegada a los cines para el 10 de julio, pero dada las circunstancias de la pandemia por el coronavirus, en que los cines permanecen cerrados alrededor del mundo, el estudio prefirió sacarla de su calendario de próximos estrenos.

De hecho, según informó Variety, gran parte de los distribuidores hollywoodenses han proyectado que los cines no funciones en toda su capacidad por al menos dos meses más, lo que hizo que contuvieran la mayoría de sus lanzamientos.

Uno de los pasajes de la saga "The Purge".

Hasta el momento, las únicas películas que se mantienen inamovibles en sus fechas de estreno son "Tenet", de Christopher Nolan, para el 17 de julio; el remake en acción real creado por Disney para "Mulan", para el 24 de julio; y "Wonder Woman 1984", secuela cinematográfica para la historia de la superheroína que está fijada para el 14 de agosto.

Aunque tales fechas pueden cambiar próximamente, dependiendo la conducta que tenga el coronavirus en el mundo.

Universal en tanto decidió cambiar los lanzamientos de otras películas, como por ejemplo "The King of Staten Island", de Judd Apatow, que debutará definitivamente en plataformas digitales; tal como ya sucedió con "Trolls World Tour". Mientras que "Fast and Furious 9", "Sing 2" y "Minions 2" fueron movidas para 2021.