Policía estadounidense causa pánico por utilizar alarma de "The Purge" para marcar el inicio del toque de queda

"The Purge", o "12 horas para sobrevivir", como se le conoce en Latinoamérica, es una película que ya ha engendrado múltiples secuelas y se ha instalado como una de las sagas de terror más populares de los últimos años.

La premisa es simple: durante una noche al año se puede cometer cualquier clase de crimen, incluso el asesinato, sin tener que responder ante la justicia. La llamada "purga" se inicia con un mensaje de alerta a través de la televisión, al mismo tiempo que suena una alarma que da por iniciada las actividades impunes.

Por eso es que cuando la Policía de Louisiana en Estados Unidos utilizó tal alarma para marcar el toque de queda por la cuarentena que busca contener el coronavirus, causó pánico y extrañeza en la comunidad que deben proteger.

Múltiples usuarios compartieron registros del momento en el que se escucha el espeluznante sonido en las calles de la ciudad:

Crowley cops really went around town playing the purge siren to announce the curfew �������� pic.twitter.com/dSY88mkPRq