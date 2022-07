The Kardashians | ¿Habrá una segunda temporada de la serie en Star Plus?

Tras el término de Keeping Up with the Kardashians, la icónica familia de Hollywood regresó el pasado mes de abril con un nuevo reality show llamado The Kardashians, que al igual que el anterior, las sigue en su vida cotidiana.

De esta manera, Kris, Khloé, Kourtney, Kim, Kendall y Kylie regresaron a la pantalla pero esta vez con el objetivo de mostrar más sobre los negocios familiares y no tanto sobre su vida privada.

En la primera temporada, se mostró el compromiso de Kourtney con el baterista de Blink-182 Travis Barker, la complicada situación de Khloé al enterarse de la infidelidad de Tristan Thompson y a Kim estrenando su nuevo avión privado.

Eso no es todo, porque en uno de los últimos capítulos, Kim habló sobre su flechazo con Pete Davidson, el ex integrante de Saturday Night Live.

¿Tendrá The Kardashians una segunda temporada en Star+?

Para todos los seguidores de la familia que esperaban la confirmación, podemos decir que The Kardashians sí tendrá una segunda temporada.

Recordemos que la plataforma de streaming Hulu, hermana de Star Plus, solicitó un total de 40 episodios de la serie. Si bien, por ahora no se sabe si cada temporada tendrá 10 episodios como la primera, es un hecho que habrá más historias de la familia Kardashian-Jenner.

¿Qué pasará en la segunda temporada de The Kardashians?

De acuerdo a la productora ejecutiva de la serie Danielle King, los nuevos capítulos mostrarán el matrimonio entre Kourtney y Travis en Italia. Además, es posible que se vea al bebé de Kylie y también a quien muchos estaban esperando: Pete Davidson.