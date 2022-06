The Kardashians | ¿Cuándo se estrena el último capítulo en Star Plus?

The Kardashians, el nuevo reality show sobre Kris, Khloé, Kourtney, Kim, Kendall y Kylie, que se estrenó el pasado mes de abril en la plataforma de streaming Star Plus, está llegando a su final.

La producción que llegó después del término de Keeping Up With the Kardashians, seguía a la famosa familia estadounidense en su lujosa vida, la que por supuesto incluía varios dramas familiares.

Además de eso, esta vez contó con nuevos rostros como el de Travis Barker, actual marido de Kourtney. Eso no es todo, porque en uno de los últimos capítulos, Kim Kardashian habló sobre su flechazo con Pete Davidson, ex integrante de Saturday Night Live.

También se vio a Kanye West, el ex esposo de Kim, quien participó en algunos de los capítulos que fueron filmadas antes de que se desatarán las polémicas que llevaron a la separación definitiva.

¿Qué día se estrena el capítulo final de The Kardashians en Star+?

El décimo y último capítulo de The Kardashians se estrenará el próximo jueves 16 de junio de 2022 a través del streaming Star+.