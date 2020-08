TNT Series estrenará alabado drama de la BBC "The Hour"

TNT Series apostará por el drama, periodismo y espionaje, con el estreno de la alabada serie de la BBC "The Hour", ambientada en pleno desarrollo de la Guerra Fría.

En 1956, los amigos periodistas Bel Rowley y Freddie Lyon dan con la posibilidad de trabajar en el sitio que siempre han soñado.

Clarence Fendley, un viejo amigo de Freddie, está armando un nuevo programa de actualidad llamado The Hour, show de noticias semanal que no sólo será la oportunidad que ellos estaban buscando, si no que los llevará a una historia de profundas y peligrosas maquinaciones.

Al poco tiempo descubren una red de conspiraciones que afecta a altas esferas del poder y se ven enfrentados a una lucha política entre el gobierno y sus empleadores, mientras una serie de conflictos personales complican aún más el escenario.

La serie ganó un premio Emmy en 2013 al Mejor Guion de Miniseries y una nominación a la misma categoría un año antes. En 2011 fue nominada a tres Globos de Oro para Mejor Miniserie, Mejor Actriz y Mejor Actor y un año después repitió para la mejor en su categoría. Además, obtuvo ocho postulaciones a los premios BAFTA entre 20011 y 2012.

Está protagonizada por Romola Garai (Bel Rowley), Ben Whishaw (Freddie Lyon), Dominic West (Héctor Madden), Anna Chancellor (Lix Storm), Joshua McGuire (Isaac Wengrow), Lisa Greenwood (Sissy Cooper), Oona Chaplin (Marnie Madden) y Julian Rhind-Tutt (Angus McCain).

"The Hour" se emitirá todos los viernes TNT Series a partir del 21 de agosto, a las 23:30 (MEX-ARG-CHI) / 22:30 (COL) horas.