Revelan primer trailer de la serie "The Equalizer" con Queen Latifah

"Soy esa a la que llamas, cuando no puedes llamar al 911". Con esa frase para el bronce debutó el primer trailer de lo que será el nuevo salto televisivo de la saga "The Equalizer", con una serie que ya no tendrá a Denzel Washington en el rol principal sino que a Queen Latifah.

La actriz interpretará a Robyn McCall, una ex funcionaria de la CIA que se convirtió en vigilante tras renunciar a su trabajo en la agencia de inteligencia.

El adelanto promete mucha acción, con Latifah encabezando amenazantes diálogos, pateando puertas, combatiendo cuerpo a cuerpo y rescatando a gente en peligro.

Pero las cosas no serán tan fáciles, porque sus ex empleadores comenzarán a seguir la pista de sus actividades alternativas, mientras intentan conseguir que Robyn vuelva a convertirse en una de sus agentes operativas.

"Ya no trabajo para ellos. Estoy usando mis poderes para hacer el bien", indica el personaje de Latifah en un pasaje del trailer, con las implicancias que ello conlleva.

"The Equalizer" es una serie que tuvo un recorrido original entre 1985 y 1989, con Edward Woodward interpretando a Robert McCall. Posteriormente, vino su adaptación al cine, con Washington en el rol principal en dos películas estrenadas en 2014 y 2018.

La nueva versión televisiva aparte de contar con Latifah en su elenco, también tiene a Chris North, Tory Kittles, Lorraine Toussaint, Liza Lapira y Adam Goldberg. Debutará en Estados Unidos el próximo 7 de febrero.