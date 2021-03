Spin off de "The Boys" recluta a sus primeras dos actrices

Porque el éxito de "The Boys" no es suficiente, Amazon Prime Video ya tiene en marcha el primer spin off de la serie y confirmaron las gestiones dentro de las gestiones de pre producción ya dieron con la confirmación de dos actrices para el elenco de la producción.

Lizze Broadway se investirá en el rol de "Emma" y Jaz Sinclair interpretará a "Marie", dos jóvenes que son parte de la única universidad de Estados Unidos dedicada exclusivamente a formar superhéroes adultos jóvenes, obviamente dirigida por Vought International.

Hasta el momento, la producción permanece sin un título tentativo, pero si se sabe que tiene proyectado ser una serie irreverente y calificada para audiencias adultas, tal como "The Boys", y que explorará las vidas de "supes" hormonales y competitivos, mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, todo buscando conseguir los mejores contratos en las ciudades más atractivas.

Craig Rosenberg encabeza la producción como showrunner y productor ejecutivo, tras haber escrito el guión de algunos capítulos en las dos temporadas que cuenta "The Boys".

Mientras la historia derivada se esmera por encontrar a su elenco, la producción original adaptada del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson se encuentra grabando los capítulos de su tercera temporada, aún sin fecha estimada de estreno.