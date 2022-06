The Boys 3 | ¿Qué personajes regresan a la tercera temporada y quienes se suman?

Quedan solo horas para el estreno de la tercera temporada de The Boys, la divertida e irreverente historia sobre superhéroes de Prime Video. Luego de un exitoso debut de su primera y segunda temporada, los seguidores ya están expectantes de conocer qué ocurrirá en el nuevo ciclo.

Esta entrega marcará la primera aparición de Jensen Ackles como Soldier Boy, actor que ya trabajó con el creador de la serie Eric Kripke, pero este no será el único personaje se unirá a los nuevos capítulos.

The Boys sigue a un grupo de vigilantes que continúa su heroica misión de exponer la verdad sobre The Seven y Vought - el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes corruptos y oculta sus sucios secretos. Son los aparentemente indefensos en contra de los súper poderosos.

¿Qué personajes regresan a The Boys 3 y quiénes se unen?

La tercera temporada de The Boys traerá de regreso al grupo de protagonistas liderados por Butcher, personaje de Karl Urban, por lo que veremos a Hughie, Mother’s Milk, Frenchie y Kimiko.

Por otro lado, también volverán The Deep, A-Train, Black Noir y Queene Maeve, los personajes comandados por Homelander de Antony Starr.

En el caso de las caras nuevas, además de Jensen Ackles como Soldier Boy, se sumará Laurie Holden como Crimson Countess, parecida al personaje de Scarlet Witch de Marvel Studios.

The Boys 3 se estrenará este viernes 3 de junio a través de la plataforma de streaming Prime Video y su primer episodio se titulará Payback, donde se espera que se vean a estos personajes junto con otras posibles sorpresas.