The Blacklist | ¿Cómo será el regreso de Samar a la novena temporada?

Un conocido rostro regresará a la nueva temporada de The Blacklist, la serie de NBC saltó en el tiempo dos años en la novena temporada tras la trágica muerte de Elizabeth Keen (Megan Boone).

Esta nueva era de la serie además mostrará a los personajes lidiando con la partida de la perfilista del FBI, además de traer de vuelta a importantes rostros de la historia.

Samar Navabi, personaje de Mozhan Marnó estará de regreso en los nuevos capítulos y ya se entregó un primer vistazo a lo que será la reaparición de la agente.

En el episodio 14 de la temporada 6 de The Blacklist, Samar abordó un avión que la llevó a un lugar no revelado. La demencia vascular que sufre no es curable, por lo que se cree que se fue en busca de un tratamiento ya que la enfermedad fue descubierta en una etapa temprana.

¿Cómo será el regreso de Samar a The Blacklist?

"Samar fue, durante mucho tiempo, una piedra de toque emocional para el programa y, especialmente, para Aram. Tenerla de vuelta fue un recordatorio de lo importante que era para la serie y lo sigue siendo para Aram", señaló el productor ejecutivo John Eisendrath a EW.

"Este episodio es uno en el que Aram busca en su alma respuestas sobre el tipo de persona que quiere ser. Es lógico que en una búsqueda como esa, su alma gemela, Samar, juegue un papel importante".