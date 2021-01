Mayim Bialik revela los motivos que la llevaron a audicionar a la serie The Big Bang Theory

La conocida actriz, quien actualmente protagoniza la nueva comedia Call Me Kat, habló en el programa The Social, acerca de los motivos por el cual decidió participar en el casting de The Big Bang Theory luego de haber terminado su doctorado de neurociencia.

La actriz comenzó su carrera actoral en los 90s donde protagonizó durante su adolescencia la serie Blossom que se desarrolló de 1991 a 1995.

Tras el fin de la serie la actriz volvió a los estudios terminando su doctorado de neurociencia en 2007 y no tenía planes de volver a las tablas, sin embargo, algo sorpresivo ocurrió y sin saberlo cambio el rumbo de su carrera y de su vida: Se quedo sin seguro medico.

"Pensé que si podía conseguir incluso un par de trabajos como aquí o allá, podría obtener un seguro nuevamente. No esperaba ser un personaje habitual de un programa de televisión. Había estado enseñando neurociencia. He sido tutor de hebreo. He sido tutor de piano. Tengo muchos cualidades ya sabes. Y finalmente hice una audición para este programa llamado The Big Bang Theory, que nunca había visto y cambió mi vida y obtuve un seguro".

La serie que terminó el 2020 y duró 12 años le pagaba a los actores uno de los sueldos más altos en la historia de la televisión. Los protagonistas Jim Parsons, Kaley Cuoco, Kunal Nayyer, Simon Helberg y Johnny Galecki ganaban 1 millón de dólares por episodio. Mientras que Bialik y Melissa Rauch ganaban 500.000 dólares por capítulo, algo así como 363.800.000 millones de pesos chilenos.