Jim Parsons y Mayin Bialik se vuelven a reunir en la serie "Call me Kat"

Jim Parsons y Mayim Bialik estan trabajando nuevamente juntos, esta vez en la comedia de Fox' "Call Me Kat". Los ex coprotagonistas de The Big Bang Theory comparten cómo ha sido reunirse en la próxima comedia de Fox, aunque esta vez los fanáticos solo verán una de ellas frente a las cámaras.

Bialik debutará en la comedia de Fox Call Me Kat el 3 de enero, basada en la exitosa comedia británica Miranda. Interpretará a la Kat, una mujer soltera que posee un cafeteria para gatos en Louisville, que compró con el dinero que su madre (Swoosie Kurtz) reservó para su boda.

Parsons y su ex esposa en pantalla se desempeñan como productores ejecutivos de la nueva serie, junto con la creadora y estrella del show original Miranda Hart, Darlene Hunt, Todd Spiewak y Angie Stephenson.

Parsons y Bialik hablaron sobre su tiempo trabajando en TBBT y cómo fue cambiar a este nuevo proyecto en una entrevista para Fox TCA.

"Big Bang Theory era una máquina bien engrasada cuando llegué allí, lo cual fue fantástico porque había menos presión sobre mí", dijo Bialik. "Todos ya sabían lo que estaban haciendo. Ahora en Call Me Kat podemos construir desde cero ... nunca he tenido un trabajo como este. Mi trabajo en Big Bang Theory fue fantástico y me cambió la vida. Y mi tiempo en Blossom también fue fantástico y me cambió la vida ... Todo este equipo ha hecho que este, sea el mejor trabajo que he tenido ".

Aunque Parsons no contesto directamente sobre si haría un cameo en Call Me Kat, no pudo evitar presumir de lo que más ama del proyecto. "no sé sobre un cameo, pero diría que nunca digas nunca", dijo durante el panel virtual. "Pero sí quiero señalar qué es lo que hace que alguien tenga tanto hambre de unirse a un programa como este ... fue interesante escuchar a Mayim hablar sobre cómo Big Bang era una máquina tan bien engrasada porque, de manera similar, cuando vi el primer repaso para este programa, sentí lo mismo cuando vi el primer episodio ". Añadió: "Este grupo de personas hace que parezca realmente fácil, y es muy difícil hacer que parezca tan fácil. Son así de buenos".

La serie se estrenará el 3 de enero en Fox