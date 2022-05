That '90s Show | Querido personaje de That '70s Show confirma su regreso a la nueva serie de Netflix

Continúan las sorpresas en That '90s Show, la secuela de That '70s Show en Netflix, ya que no solamente tendrá a Kitty y Red Foreman como parte de su elenco principal, con la participación especial de Kelso, Donna, Eric, Fez y Jackie, si no que además otro querido personaje confirmó su participación.

Hace algunas semanas se confirmó que Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis y Ashton Kutcher cerraron acuerdos para repetir sus icónicos papeles en la nueva serie del servicio streaming.

La serie original retrataba la vida de seis adolescentes durante la década de los 70 en la ciudad de Point Place, Wisconsin, en donde se enfrentaban a hilarantes situaciones, siempre bajo la estricta mirada del padre de Eric, Red. La ficción finalizó sus transmisiones el 2006 tras 8 exitosas temporadas en Fox.

La producción de Netflix comienza en 1995, 15 años después del final de la serie original. "Ambientada en Wisconsin en 1995, That '90s Show sigue a Leia Forman, hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon), quien está visitando a sus abuelos durante el verano, donde se une a una nueva generación de niños de Point Place bajo la vigilancia. el ojo de Kitty y el severo resplandor de Red”.

La temporada 1 comenzó la producción en febrero y consta de 10 episodios. Aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

¿Qué personaje de That's 70 Show también estará en That '90s Show?

Quien también confirmó su participación en la nueva serie fue el jefe de Foto Hut, Leo, personaje de Tommy Chong. El actor reveló su regreso en el podcast The Dark Mark Show.

“Me llamaron e hice mi parte. Nunca me dieron instrucciones, así que no sé si se supone que debo hablar de eso o no. Realmente me importa una mierda decirte la verdad. Tengo una boca grande. Por eso soy conocido... Estoy de vuelta como Leo”.