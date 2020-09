"Tengo algo especial para ti": Dave Grohl escribe canción a niña que lo desafió a un duelo de batería

El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, sorprendió en las redes sociales al componer una canción a Nandi Bushnell, una niña británica de tan solo 10 años que se popularizó en las redes sociales por compartir sus covers de clásicos del rock y desafíar a un duelo en batería al ex integrante de Nirvana.

En un video publicado en las redes sociales, Grohl escribió: "Tengo algo especial algo para ti, algo que no has escuchado antes. Algo que no he escuchado antes, porque voy a escribirlo de forma improvisada para ti".

En el registro, el músico canta sobre el talento de Nandi, a quien define como una "superchica y la mejor baterista del mundo", en la canción de poco más de minuto y medio.

"No puedo creer que el señor Grohl escribió una canción sobre mí. Esto es épico. Escribió una canción sobre mí y tocó todos los instrumentos, él solo, improvisando. Una locura", expresó la menor en una publicación en su cuenta de Instagram.

El duelo que comenzó todo





El pasado 17 de agosto, Nandi Bushnell retó a Grohl a una duelo de batería y lo hizo tocando un cover de unos los mayores éxitos de Foo Fightes, Everlong.

"Mi sueño es algún día tocar con Dave Grohl (…) ‘Everlong’ es muy difícil de tocar porque es muy rápida (la canción), pero es tan divertida", dijo la niña en una publicación.

Tras ello, dos días más tarde el ex integrante de Nirvana aceptó el reto y desafió a Bushell a tocar "Dead end friends" de Them Crooked Vultures. Un desafío que la niña aceptó y cumplió a la perfección, según dijo Grohl en el video: "Ok, Nandi. Lo lograste. Ganaste la primera ronda".