“Tal como me quería ver mi ex ex ex ex suegra”: El nuevo look de J Balvin para su nuevo éxito musical

Siempre los artistas buscan sorprender a sus seguidores cuando estrenan un nuevo videoclip, uno de los que nunca falla con esto es el artista de reggaeton J Balvin, quien en su afán de mostrarse con extravagantes prendas y estilo en su cabello, mostró cómo se verá en su nuevo trabajo musical.

El artista colombiano a través de su cuenta de Instagram, publicó un par de imágenes donde se le ve con una peluca rubia y lisa, muy diferente a sus cortos y coloridos estilos de cabello que usa habitualmente.

“Un tipo serio José, tal cual cómo me quería ver mi ex ex ex ex suegra con este flow“, escribió en el post.

Recordemos que el intérprete de reggaetón estrenó en las últimas horas "Baby", su nueva canción junto a Sfera Ebbasta, de la cual lanzó el lyric video que está por sumar un millón de reproducciones en YouTube.

Asimismo, la noche del pasado viernes, el interprete de "Mi gente" fue galardonado en los Latin Grammy 2020 como por su disco "Colores", como Mejor Álbum de Música Urbana.