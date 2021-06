Sweet Tooth | ¿Cuándo se estrena y dónde VER ONLINE la adaptación del cómic de Jeff Lemire?

Otro cómic salta a la pantalla y es de los buenos: Sweet Tooth, o también El Niño Ciervo, serie de Netflix inspirada por la historia escrita por Jeff Lemire, debutará esta semana como un panorama seguro entre las apuestas debutantes en los servicios de streaming.

Diez años atrás, un suceso cataclísmico causó estragos en el mundo y provocó la misteriosa aparición de seres híbridos: bebés que nacen parte humanos y parte animales. Aunque no se sabe con certeza si los híbridos son la causa o el resultado del virus, muchos humanos les temen y los cazan.

Después de una década de vivir tranquilo recluido en su hogar, el bosque, un híbrido entre niño y venado llamado Gus (Christian Convery) se hace amigo de un solitario errante de nombre Jepperd (Nonso Anozie).

Juntos se embarcan en una extraordinaria aventura a través de lo que queda del país en busca de respuestas: sobre los orígenes de Gus, el pasado de Jepperd y el verdadero significado de hogar.

Pero su historia está plagada de amigos y enemigos inesperados, y Gus aprende rápidamente que el vasto y peligroso mundo que se extiende más allá del bosque es más complejo de lo que podría haber imaginado.

El salto a la pantalla chica de la alabada novela gráfica publicada por DC Comics se podrá ver a partir de este viernes 4 de junio en Netflix.

Los capítulos debutarán en la plataforma de streaming en distintos horarios según el país donde te encuentres:

⁃ 00:00 horas: Estados Unidos (Pacífico)

⁃ 01:00 horas: México

⁃ 02:00 horas: Perú, Colombia

⁃ 03:00 horas: Chile, Venezuela, Estados Unidos (Atlántico)

⁃ 04:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay

⁃ 07:00 horas: Portugal, Reino Unido

⁃ 08:00 horas: España, Italia, Francia

SWEET TOOTH debuts @netflix this Friday! Thanks to everyone who came to the virtual premier tonight! If you dig the show make sure to check out the comics too! #SweetTooth pic.twitter.com/tqtgybfDpn