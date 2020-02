Todos los trailers estrenados en el Super Bowl 2020

Algunos estudios no se aguantaron guardar la sorpresa y durante la semana previa ya habían revelado parte de los spot con que promocionarían sus principales películas y series para este año, durante el Super Bowl LIV.

Pero otros decidieron ocultar sus novedades hasta la noche de este domingo donde desataron con todo la presencia de sus spots durante la transmisión deportiva que tuvo a los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs como protagonistas.

A continuación un listado con los clips destacados de series y películas que se estrenaron la noche de este domingo:

- "Black Widow"

- "The Falcon and The Winter Soldier", "Wandavision" y "Loki"

- "Top Gun: Maverick"

- "The Invisible Man"

- "A Quiet Place, Part 2"

- "Minions: The Rise of Gru"

- "Sonic The Hedgehog"

- "Hunters"

- "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run"

- "Flipped"

- James Bond: "No Time to Die"

- "The Fugitive"

- "The Call of the Wild"