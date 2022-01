Succession lleva más de tres años al aire en el servicio de streaming HBO Max, sin embargo, recién en la segunda temporada (2019) logró un gran éxito, obteniendo incluso siete premios Emmy.

La serie relata la historia de la poderosa y multimillonaria familia Roy, quien es dueña de una de las empresas de comunicación más importantes del mundo, Waystar-Royco, que atraviesa dificultades de algunos accionistas por una súbita enfermedad del padre, Logan Roy.

Uno de los personajes más importantes de Succession, es Kendall, uno de los hijos que quiere seguir y mejorar los pasos de su padre, pero no tiene su personalidad agresiva ni la sangre fría. De hecho, gracias a este papel en la segunda y tercera temporada, el actor logró un Emmy y un Globo de Oro.

¿Quién es el actor más polémico de Succession y ganador de un Golden Globes?

Se trata de Jeremy Strong, quien ha dado que hablar durante el último tiempo debido a su forma de trabajar en los sets. En una entrevista con The New Yorker, afirmó que se toma "tan seriamente" a Kendall Roy como las cosas que le pasan en la vida.

Esto fue confirmado por su colega, Brian Cox (Logan Roy), quien manifestó en una conversación con Seth Meyers: “Se obsesiona con el trabajo. Me preocupa lo que le hace a él, porque si no puedes separarte… Estás lidiando con este material cada día, no puedes vivir con eso. Eventualmente te vas a agotar”.

¿En qué otras películas y series ha aparecido Jeremy Strong?

Pese a que este papel le ha dado un gran éxito, su carrera como profesional comenzó hace mucho tiempo. Según IMDb, su primera aparición fue en Humboldt County cuándo tenía 30 años. Luego apareció en The Good Wife (2011) y en 2012 estuvo en Lincoln, película nominada al Óscar.

Sin embargo, su primer trabajo con Adam McKay, no fue Succession, sino que fue The Big Short. De ahí vino Molly's Game (2017), The Gentlemen (2019) y la gran producción de Netflix, El juicio de los 7 de Chicago (2020).