Llegó el mes de febrero y al igual que todos los meses, los servicios de streaming renovaron su catálogos. Esta semana no es la excepción, ya que durante la semana del 7 al 13 de febrero se incorporarán nuevas producciones entre las que destacan Kimi, protagonizada por Zoe Kravitz, Inventando a Anna y el último episodio de The Book the Boba Fett.

A continuación te contamos cuáles son las mejores películas y series de Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus para la semana que comienza.

¿Cuáles son los mejores estrenos del streaming para esta semana?

Netflix

A mi Altura 2: 11 de febrero

Jodi tiene la posibilidad de protagonizar el musical escolar, no obstante, la presión hace caer su confianza y su relación.

Inventando a Anna: 11 de febrero

Basada en una historia real, una periodista empieza a investigar el caso de Anna Delvey, una heredera alemana que se ganó los corazones del "jet set" de New York y también su dinero.

Dora y la ciudad perdida: 8 de febrero

Dora y sus amigos deben adentrarse en la selva en busca de sus padres, que desaparecen buscando una ciudad llena de oro.

HBO Max

Kimi: 10 de febrero

En un mundo donde todo queda grabado, una joven profesional de la tecnología, llamada Kimi descubre evidencias de un asesinato violento, mediante una revisión rutinaria de datos.

The Girl Before I: 10 de febrero

Miniserie basada en la novela homónima de J. P. Delaney, donde Jane comienza a vivir en una casa minimalista, pero descubre que una mujer murió en el mismo sitio tres años antes.

Amazon Prime Video

I Want You Back: 11 de febrero

Emma y Peter se acaban de quedar solteros, y tras conocerse, se rehúsan a aceptar que sus relaciones terminaron por miedo a quedarse solos para siempre. Antes esto, deciden unirse para recuperar a sus exparejas destruyendo sus nuevas relaciones.

With Love: 11 de febrero

Esta serie cuenta la historia de los hermanos Díaz, Lily y Jorge, quienes tienen como misión encontrar amor y propósito en la vida.

Disney Plus

The Book of Boba Fett: 9 de febrero

El miércoles llega el último capítulo de la emocionante aventura de Star Wars junto a Boba Fett y Fennec Shand en las tierras de Tatooine.

Marvel Studios Unidos: Haciendo Hawkeye: 9 de febrero

Una especie de documental que muestra la creación del programa de Marvel Studios donde los creadores y actores cuentan los detalles de la trama y comparten imágenes exclusivas del set de grabación.