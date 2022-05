Stranger Things 4 | Sadie Sink proyecta cómo serán los nuevos episodios: "Esta temporada es la más difícil que he hecho"

Ya no queda nada para que debute el Volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things, y aún quedan muchos detalles por destapar. Es por esto que, eludiendo todo tipo de spoilers, la actriz Sadie Sink proyectó cómo será la nueva y última aventura que tendrá el grupo de amigos de Hawkins.

Cuando los fans retomen la historia de la serie, habrán pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción.

Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas.

En este momento tan vulnerable surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado.

Stranger Things | ¿Cómo será la cuarta temporada, según Sadie Sink?

En una entrevista cedida a RedGol, la actriz que interpreta a Max en la popular serie de los Hermanos Duffer primero habló del estado de su personaje de cara a los nuevos episodios.

"Al comienzo de esta nueva temporada, Max está mentalmente en un lugar mucho más oscuro. Al final de la temporada 3, vimos a Max divirtiéndose con Lucas y nos pareció que quizás estaba bien a pesar de la muerte de Billy y de todo lo que había vivido", explicó.

Sin embargo, "en la temporada 4, nos vamos dando cuenta de que se fue alejando de sus amigos. Se está ahogando en su duelo y siente muchísima culpa por la pérdida de su hermano".

La nueva historia traerá más de una complicación para Max, sobre todo porque su propia psicología estará en juego, ya que será una pieza fundamental en la revelación de la nueva amenaza para los protagonistas.

"Estoy inmensamente agradecida con los hermanos Duffer por confiar en mí para encarar la

historia de Max en esta temporada. Poder desarrollar las distintas facetas de ella es un verdadero honor. Esta temporada sin dudas es la más difícil que he hecho", admitió la actriz.

En tanto, también sabe que "las expectativas son mucho más altas. No solo es agotador a nivel emocional, sino también a nivel físico. Me dio mucho gusto poder conocer un poco más a Max y mostrarle al público otras facetas de ella, diferentes aspectos que aún no habíamos explorado".

Así, finalmente, Sadie Sink se volcó a adelantarle a los fanáticos cómo se viene la primera parte de la temporada final: "Todos están un poco separados este año. Los Byers —Will, Joyce, Jonathan y Once— se fueron a vivir a California. En Hawkins quedaron Max y el resto de los chicos. Ahora son adolescentes y van a la escuela secundaria".

"Esa es una de las cosas divertidas que tiene hacer la serie: puedes crecer junto con tu personaje. Así que los chicos van a la escuela secundaria, y Max está pasando por un momento muy oscuro después de la muerte de su hermano".

"En el primer episodio, los ves a todos llevando una vida normal, pero luego aparecen giros sobrenaturales, porque así es nuestra serie", cerró Sink, para no revelar mayores detalles.

El Volunen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things debutará con sus 7 episodios este viernes 27 de mayo en Netflix.