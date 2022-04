Este martes se reveló un nuevo tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things, la exitosa serie de misterio adolescente de Netflix, que dejó más preguntas que repuestas en los fanáticos que están ansiosos por conocer los nuevos capítulos de la trama.

Una de las que ya se plantean es cómo se puede detener la amenaza a Upside-Down, ahora que Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, perdió sus poderes. Algunos seguidores ya sugieren que podría tener relación con la escena en que se puede apreciar a Max Mayfield de Sadie Sink flotando en el aire.

¿Por qué razón Max flota en el nuevo tráiler de Stranger Things 4?

Las nuevas imágenes parecen indicar que los geeks de Hawkins darán un paso al frente de manera verdaderamente heroica para detener la amenaza del Upside Down, incluso aventurándose al reino oscuro.

La ficción ha mostrado en todo momento a un grupo de niños-adolescentes que se unen para encontrarse a sí mismos y descubrir sus conexiones entre sí, por lo que un giro en la trama de algunos de los jóvenes recibiendo algún tipo de poder a través de su experiencia con Eleven y/o Upside Down probablemente cerraría el círculo de la historia.

Por otro lado, hay quienes piensan que puede tener relación con Cazafantasmas ya que toda la escena sucede en el cementerio frente a la tumba donde está enterrado el hermanastro muerto de Max, Billy Mayfield (Dacre Montgomery).

Cabe recordar que en la tercera temporada, Billy se convirtió en uno de los agentes "desollados" de The Mind Flayer, el malvado señor del Upside Down, por lo que la tumba de Billy podría ser donde Max se pone en contacto con su hermano hasta una trampa de The Mind Flayer.

Sin duda habrá que esperar hasta el próximo 27 de mayo para conocer las razones por las que los creadores de la serie decidieron agregar ese momento a la serie que poco a poco está llegando a su fin.

Revisa el tráiler a continuación