Stranger Things, la exitosa serie de misterios de Netflix regresará muy pronto a la pantalla chica con su cuarta temporada, la que a diferencia de las entregas anteriores, estará dividida en dos partes.

La ficción, que sigue a un grupo de niños-adolescentes, enfocará su cuarta entrega en las vacaciones de primavera, las que "serán las mejores de la historia," ya que Eleven volverá a ver a Mike, luego de haberse mudado a otra ciudad en el final de la tercera temporada. Sin embargo, como es de costumbre, no todo puede salir bien, ya que el grupo tendrá que pasar pasar grandes desafíos.

Si bien la serie fue renovada para una nueva temporada en el streaming, la quinta entrega será la última dónde veremos a Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, y sus amigos.

Recientemente, el actor Noah Schnapp quien le da vida a Will Byers, fue entrevistado en The Tonight Show Starring, donde habló del momento en que se enteró de esta importante noticia y como fue para sus compañeros.

"Recientemente los productores publicaron una carta que escribieron, que nunca vi hasta que la publicaron porque realmente no nos dicen nada, porque saben que siempre estoy estropeando cosas", empezó el actor. Luego añadió: "Publicaron esta carta, y es como, 'El programa está terminando, eso es todo'. Este es el principio del fin. Estaba llorando, estaba muy molesto". Tras esto, le envió un mensaje a Millie Bobby Brown: "Ella me dijo: '¿Estás llorando? Yo también'", y después le escribió a Gaten Matarazzo (Dustin): "Él me dijo: 'Yo también estoy llorando'".

¿En qué fecha se estrena la primera parte de Stranger Things 4 en Netflix?

Pese a la triste noticia, todavía queda mucho por disfrutar. La primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará el próximo 27 de mayo a través de Netflix.