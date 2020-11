Stefan Kramer se refiere a la polémica con Jordi Castel "hubo un error ahí"

“Estaba reiterativo, estaba burdo”, fue parte de la reflexión que hizo Stefan Kramer sobre el incidente en uno de sus shows mientras imitaba a Jordi Castell.

Recordemos que el fotógrafo decidió llevar al humorista frente a la ley luego de que se sintiera vulnerado tras la caracterización, señalando en aquel entonces que el comediante denigró su condición sexual de manera reiterada en los eventos no televisados que realizaba Kramer.

La querella no avanzó y el comediante ha seguido imitándolo hasta el día de hoy, e incluso el ex rostro de Primer Plano fue incluido en la promoción de su película Stefan vs Kramer.

Este miércoles en Socios Kramer recordó ese tiempo de su carrera, señalando que "hablando de la redención, cuando uno dice… Es que la redención tiene sus cosas, porque de repente puedes aceptar cosas y que los demás te digan ‘¿por qué estás haciendo esa weá? ¿Cómo dices eso?’. Porque hablando netamente del humor, ¿Qué es el humor?, ¿la elegancia?, ¿por dónde va el chiste? ¿Cuál es la ironía, la weá bacán que hace que digas una algo increíble y no te pueden decir nada?.

Y refiriendo a la situación con el Castell indicó que "yo, por ejemplo, te podría decir que cuando imitaba al Jordi estábamos como en un cambio de conciencia, un momento en que, si miro para atrás, digo ‘sí, yo creo que hubo un error ahí”

También señaló que al ver sus rutinas antiguas ahora debido al cambio social entiende los errores que cometió, lo que no hacia en el momento "Yo creo que no era de buen gusto”