Starzplay: Conoce el nuevo servicio de streaming que debuta en Chile enfocado en el público adulto

La oferta de servicios de streaming en Chile ha crecido de manera exponencial y ahora tiene una nueva plataforma se suma al panorama. Starzplay ya está disponible de manera independiente para que los usuarios puedan acceder a los más diversos contenidos enfocados principalmente en el público adulto.

La aplicación del canal de cable Starz desde principios de 2019 había habilidado su acceso asociado a la suscripción de un proveedor de televisión por cable, pero ahora los interesados podrán suscribirse de manera individual y sin otras ataduras, por el pago de un cargo mensual. En el caso de Argentina serán 2,49 dólares y por el lado de Chile 3.200 pesos por mes, para tener acceso inmediato al catálogo de películas y series de la Starzplay app.

Consultada por RedGol sobre por qué este es le momento adecuado para hacer el lanzamiento, la vicepresidenta ejecutiva de canales Digitales de Sarz y el streaming Starzplay, Superna Kalle, explicó que "hemos estado desarrollando la aplicación para múltiples países probablemente desde hace un año y medio".

"Hay muchas cosas en términos de tecnología y regulación que teníamos que poner en orden, así que finalmente sentimos que lo logramos para Argentina y Chile, así que este es el momento perfecto para lanzarla", añadió.

Starzplay

Kalle recalcó que "siempre han estado en nuestro mapa. Teníamos que asegurarnos de que podíamos manejar las monedas, los impuestos y ciertamente el lenguaje, los subtítulos y doblajes y todo lo demás. Así que de verdad era el momento. Esto ha estado en nuestro calendario por un largo tiempo y es la próxima evaluación de nuestro crecimiento".

¿Qué tipo de series y películas ofrecerá Starzplay?



Entre las principales producciones que estarán disponibles en el nuevo servicio de streaming están "The Spanish Princess" y "Power Book II: Ghost".

También la producción de época "The Name of the Rose"; el drama romántico moderno "Normal People"; la revolucionaria serie "The Great", protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y "The Act", con Patricia Arquette y Joey King, en los roles protagónicos.

Dada la gran presencia de diversos contenidos que hay en el escenario actual, desde Starzplay aseguraron que no están preocupados por las otras plataformas del mercado.

Superna Kalle explicó a RedGol que "hacemos lo que hacemos muy bien: sólo experiencias premium. Así que para nosotros no hay muchos competidores. No competimos contra Netflix, HBO o Amazon. Y definitivamente no competimos contra Disney+".

"Tenemos la etiqueta de adultos sobre todos los otros servicios de streaming. Disney+ es para familias. Nosotros no tenemos películas o series familiares en nuestro servicio. Nada para niños, es realmente para adultos", aclaró.

De hecho, Kalle fue aún más categórica: "así que cuando acabes con lo más reciente y último que sacó Disney y estes cansado de contenido para niños, si quieres poner algo para ti y para tu pareja, relajarte y disfrutar un gran drama de alredor del mundo, doblado en español, eso es lo que ofrecemos".

"Ofrecemos una cosa y lo dejamos claro: nuestro contenido viene de Starz en Estados Unidos, pero también de otros estudios y otros servicios, tenemos lo mejor que otros tienen", puntualizó la ejecutiva.

¿Qué dispositivos permiten ver Starzplay?



La aplicación Starzplay para iOS y Android estará disponible para descargar en iPhone y iPad, así como en una amplia gama de dispositivos compatibles con Android.

Hasta cuatro usuarios pueden ver simultáneamente y disfrutar de descargas sin conexión de programas y películas selectas.

Los usuarios de la aplicación pueden disfrutar de recomendaciones personalizadas de programas y películas, basadas en las visualizaciones anteriores de los usuarios y seleccionar su idioma preferido para el audio o los subtítulos.