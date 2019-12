"Star Wars": Escucha la banda sonora que John Williams compuso para "El Ascenso de Skywalker"

Justo un día antes de que "Star Wars: The Rise of Skywalker" comience a llegar a los cines del mundo, John Williams decidió presentar en las plataformas digitales de música el soundtrack que compuso para la esperada película.

Se trata de un álbum con 19 melodías creadas por el hombre tras la icónica columna vertebral melódica de la saga completa, con títulos como "The Speeder Chase", "Anthem of Evil", "Battle of the Resistance" y "The Force is with You".

Es una hora y 16 minutos de música, que se puede escuchar en servicios como Spotify y Apple Music.