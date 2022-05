Fue un festejo solo equiparable a la grandiosidad de la saga que se lo inspira. La Star Wars Celebration 2022 llegó con múltiples cariñitos para los fanáticos, entre anuncios de nuevas series, películas, videojuegos y más, además de la aparición de los creadores asociados a las producciones y sus protagonistas.

Fue el retorno del evento en torno al universo creado por George Lucas, tras la suspensión por dos años debido a la pandemia. La última vez fue en 2019, cuando se realizó en Chicago, y ahora fue el turno de la localidad de Anaheim, en California. También se confirmó la reunión para el 2023.

Los paneles y momentos de la Star Wars Celebration se concretaron entre el jueves 26 y el domingo 29 de mayo, cuatro días de informaciones exclusivas respaldadas por el gigante Disney.

¿Qué anuncios se hicieron en la Star Wars Celebration?

El día jueves la fiesta partió en grande, con el panel Lucasfilm's Studio Showcase que entregó el espectacular primer trailer de la próxima serie Andor, momento en el que también se confirmó su estreno para el 31 de agosto.

También se confirmó que la tercera temporada de The Mandalorian debutará en febrero de 2023, con la confirmación de que la actriz Katee Sackhoff volverá para interpretar el rol de Bo-Katan Kryse, porque todo apunta a que la historia llevará a los fanáticos hasta nada menos que Mandalore, el planeta de origen del credo de los mandalorianos.

A esto se sumó el anuncio de la nueva serie Skeleton Crew, seguirá a un grupo de niños que intentan determinar su futuro mientras se encuentran a la deriva en el espacio. Será protagonizada por Jude Law y producida por Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau, y Dave Filoni.

Aprovechando la gran audiencia, tanto presencial como remota, Lucasfilm también se dispuso a revelar detalles de sus producciones fuera del universo Star Wars.

Se reveló la primera imagen de Indiana Jones 5, con Harrison Ford en su clásico atuendo del arqueólogo más famoso del cine, en una toma en la que se le ve a contra luz. El estreno de la película está proyectado para el 30 de junio de 2023.

Junto con esto llegó el trailer de la serie secuela de Willow, protagonizada por Warwick Davis y un puñado de talentos jóvenes que revivirán el universo de fantasía que habita el personaje.

Luego fue el turno para el panel de The High Republic: For Light and Life, momento en que los autores de las novelas entregaron detalles sobre la fase dos de sus publicaciones, una colección de libros y cómics con historias ambientadas entre 200 y 150 años antes de La Amenaza Fantasma.

El viernes partió temprano con el panel de Light & Magic, momento en el que el director de Solo Ron Howard y el guionista Lawrence Kasdan elevó las expectativas de los fanáticos adelantando la llegada de un documental de seis partes sobre la división de efectos especiales de Lucasfilm, Industrial Light & Magic, que se va a lanzar el próximo 27 de julio a través de Disney+.

Además, se conmemoraron los 20 años de El Ataque de los Clones, la segunda de las precuelas, instancia en la que Ewan McGregor y Hayden Christensen hicieron una aparición sorpresa. También estuvieron presentes Anthony Daniels, Temeura Morrison, Daniel Logan, el artista Doug Chiang, el supervisor de efectos especiales John Knoll y el editor de sonido Matthew Wood.

Más tarde, el Hasbro Star Wars Panel dio cuenta de la nueva línea de figuras coleccionables de 3,75 pulgadas y la muy anticipada Black Series estatuillas de 6 pulgadas, incluyendo modelos de los Inquisidores que debutaron en formato de acción real con el estreno de la serie Obi-Wan Kenobi.

Junto con eso se reveló un primer trailer de la Jedi: Survivor, el videojuego secuela de Fallen Order (2019).

Y se anunció la llegada de otra serie animada, bautizada como Young Jedi Adventures, que se ambientará en la Era de la Alta República.

El panel principal del sábado fue Mando+: A Conversation with Jon Favreau and Dave Filoni, en el que se mostró un trailer extendido de lo que será la tercera temporada de The Mandalorian, aunque ese clip aún no ha sido revelado online. Lo que está claro es que no sólo Bo Katan reaparecerá en la serie, sino que también vuelve Grogu, tras los eventos de The Book of Boba Fett.

En esa misma instancia se expuso un trailer de la serie Ahsoka, donde se confirmó que parte de la tripulación de la nave Ghost de Star Wars Rebels, como Hera Syndulla, Ezra Bridger y Sabine Wren, tendrán apariciones en la ficción. Este último personaje será interpretado por Natasha Liu Bordizzo, la misma actriz encargada de cederle la voz en la serie animada.

Tales of the Jedi se llama la próxima serie de cortometrajes animados inspirados por Star Wars, de la que se adelantaron dos episodios especiales para los fanáticos: Uno será protagonizado por Ahsoka en los tiempos de su niñez, mientras que el otro será encabezado por el Conde Dooku en su juventud.

En el panel Marvel Star Wars, el editor jefe de la Casa de las Ideas, C.B. Cebulski, apareció en la Celebración junto a un grupo de autores, entre ellos Charles Soule, para dar cuenta de las próximas historias que vendrán en las viñetas. Pero el anuncio más llamativo fue que Yoda ahora contará con su propio arco en los cómics, con autores como Cavan Scott y Nico Leon, Jody Houser y Luke Ross; y Marc Guggenheim y Alessandro Miracolo; para tres historias distintas sobre el maestro Jedi.

La jornada de cierre de la Star Wars Celebration llegó con una bomba: el primer trailer de la segunda temporada de The Bad Batch. Los nuevos capítulos del spin off animado de The Clone Wars deberían llegar durante el otoño boreal, o sea entre septiembre y diciembre próximos.

El mismo domingo estuvo el panel A Look Back at Star Wars: Visions, una retrospectiva a la serie de cortometrajes en animé que ahora sabemos que contará con una segunda temporada, para la primavera boreal de 2023. Aunque habrán unos cambios: las animaciones no serán exclusivamente japonesas, sino que se abrirán a producciones de diversos puntos del mundo.

Para el cierre de la Star Wars Celebration, el actor que interpreta al Gran Inquisidor en Obi-Wan Kenobi, Rupert Friend, apareció en el escenario principal del evento para confirmar que la próxima versión de esta reunión de fanáticos tendrá lugar en el Excel Center, de Londres, entre el 7 y el 10 de abril, de 2023.