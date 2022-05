Star Wars reveló fechas de estreno de sus nuevos programas ¿Cuándo estarán disponibles en Disney Plus?

Este martes, la revista Vanity Fair dio a conocer detalles inéditos de los próximos programas de Star Wars, incluído una idea de la fecha que se podrían estrenar los múltiples proyectos de Lucasfilm en Diseny Plus.

Star Wars se ha transformado en una de las franquicias más exitosas de la historia, por lo que cada información sobre alguna película o serie relacionada a su universo genera gran expectación en los millones de fans a lo largo del mundo.

De hecho, las producciones estrenadas en Disney+ han cautivado a los seguidores con sus historias como es el caso de The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, y The Book of Boba Fett.

La próxima será nada más y nada menos que Obi-Wan Kenobi que debutará en solo diez días más en la plataforma y seguirá al maestro Jedi 10 años después de Star Wars: La Venganza de los Sith, donde su amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, se convierte al lado oscuro.

¿Cuáles son las fechas de estreno de las próximas series de Star Wars en Disney+?

De acuerdo a lo revelado por las revistas, las series de Star Wars se estrenarán aproximadamente cada tres meses durante el próximo año, sin embargo, no se anunciaron las fechas exactas que estarán disponibles en Disney+.

¡Eso no es todo! La revista también reveló imágenes inéditas de Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, Ahsoka y Cassian Andor.

Revísalas a continuación