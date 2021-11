¿Vuelve a la cinta del Hombre Araña? Kirsten Dunst esclarece su participación en Spider-Man: No Way Home

La Fase 4 de Marvel Studios ha tenido un gran año con películas como Black Widow, Shang-Chi y la Leyendo de los Diez Anillos, y Eternals. Es por eso que antes de que finalice el 2021, se estrenará una de las películas más esperadas, Spider-Man: No Way Home.

La cinta que es dirigida por Jon Watts ha generado múltiples rumores entre los fanáticos debido a la confirmación del Multiverso que uniría diversas realidades de Spidey. Por lo mismo, la posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield son esperadas por el público.

Sin embargo, en redes sociales circula el rumor sobre la posibilidad de que aparezca la actriz Kirsten Dunst interpretando a Mary Jane Watson en Spider-Man: No Way Home.

¿Vuelve Kirsten Dunst a Spider-Man?

La actriz habló al respecto y despejó las dudas sobre su posible participación en la nueva entrega en medio de la promoción de su nueva película 'El poder del perro' que se estrenará en Netflix durante el mes de diciembre.

En entrevista con Total Film, Dunst comentó que no va a aparecer, no obstante, sí confirmó algunos de los rumores.

“No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿verdad? Pero soy la única que no vuelve. ¡No puedes meter a una mujer mayor ahí!”.

Con esto, la actriz estaría confirmando la participación de antiguos actores de la franquicia a Spider-Man: No Way Home.

Pese a que no participará de esta película, manifestó que le gustaría aparecer en futuras ediciones. "Yo lo haría. ¿Por qué no? Eso sería divertido. Nunca le diría que no a algo así".