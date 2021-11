La teoría que confirma conexión del final de Loki con escena del trailer de Spider-Man: No Way Home

Sin duda los trailer de Spider-Man: No Way Home están dejando la grande desde su publicación y esperando el estreno en cines el 17 de diciembre en todo el mundo.

Y si bien se han ido presentando detalles y la trama de la producción en estos adelantos, aún hay varias sorpresas que se tiene guardada la película de Sony Pictures y Marvel Studios.

Por lo mismo las teorías, que en su mayoría se refieren a la inclusión o no de Tobey Maguire y Andrew Garfield repitiendo sus roles del Hombre Araña; son cada día más misteriosos a la espera el estreno el próximo mes.

Como esta cinta tendrá más que confirmado el Spiderverso con diferentes villanos de películas anteriores; la idea del Multiverso en Marvel sigue avanzando tras el inicio de la Fase 4.

Pero la última teoría es más que interesante, ya que une una escena en particular del segundo trailer de Spider-Man: No Way Home con la serie más exitosa de Disney Plus y Marvel este año: Loki.

¿Cuál es la teoría que une a Loki y Spider-Man: No Way Home?

Si bien es una teoría y no está confirmada, es más que posible dadas las grandes pistas que dejó el trailer de Spidey y el final de la serie Loki.

¡Atención! Si no viste el final de Loki ( y de Wandavision) no sigas leyendo esto por posibles spoilers

En el final del último trailer del Hombre Araña se ve a Doctor Strange en la punta de la Estatua de la Libertad y unas llamativas estelas moradas en el cielo cuando dice la frase: "Ya están llegando... y no puedo detenerlos".

Esto haría referencia a los villanos que aparecerán del Multiverso como Electro, Sandman y Lizard, aunque por la forma en cómo se presenta esta situación en el trailer después de mostrar ya a estos villanos, la idea de que se haga referencia a la llegada de otros seres, como los Spider-Man de Garfield y Maguire, es más que cierta.

Pero este momento podría tener una conexión directa con el final de Loki. Y es que en el último capítulo Silvie y Loki encuentran al guardián del tiempo, El que permanece, y les indica que él cuidaba la correcta línea del tiempo y sus variantes hasta ese momento.

Lo que también ha traído muchas teorías, El que permanece detiene su discurso explicando su labor diciendo que "acabamos de cruzar el umbral" de manera bastante preocupada. Este hecho significa algún suceso que marca la historia del tiempo y el Universo (algunos indican que esto sería cuando Wanda se transforma en Scarlett Witch en el último capítulo de Wandavision); aunque otro podría ser perfectamente algo que ocurra en Spider-Man: No Way Home (como el hechizo de Doctor Strange que se nombra en el adelanto).

Este último hecho en Loki produce que la línea del tiempo y universo se empiece a romper, justamente lo que sucederá en la película del hombre Araña con la llegada de los villanos de otro universo.

En el final cuando Silvie mata a El que permanece estas ramificaciones de la línea del tiempo se extienden, imágenes que son bastante similares a lo que aparece en el cielo en el final del segundo trailer de Spider-Man. si la teoría se confirma, ambas circunstancias ocurrirían al mismo tiempo, significando que el Multiverso ya está desatado.

Por ahora y luego del final de Loki, serie que tendrá una segunda temporada tras revelarse al final la llegada de Kang El Conquistador (villano que saldrá en Ant-Man 3), no se ha confirmado o visto en otras películas qué pasa cuando el Multiverso nace tras la muerte de El que permanece; por lo que habrá que estar atentos a si se hace alguna referencia de esto en Spider-Man: No Way Home.

De hecho ya se confirmó que Loki tendrá incidencia en el UCM en el cine, e incluso hace un tiempo el guionista de la serie Loki explicó que esta tendrá una relación tanto en Spider-Man como en Doctor Strange 2, titulada "Multiverse of Madness" y que tiene confirmada a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).