Loki: Directora de la serie señala estar feliz tras revelación de bisexualidad del personaje

La serie de Disney Plus "Loki" no solo se ha convertido en un éxito de audiencia, si no que también hizo historia en el Universo Cinematográfico de Marvel tras el estreno de su tercer episodio, al revelar que el personaje de Tom Hiddleston es bisexual, convirtiéndose en el primer protagonista de Marvel que es parte de la comunidad LGBT+.

La directora de la serie Kate Herron compartió su alegría tras la revelación en sus redes sociales. "Desde el momento en que me uní a @LokiOfficial, fue muy importante para mí, y mi objetivo, reconocer que Loki era bisexual", escribió Herron en un tuit tras el lanzamiento del episodio. “Es parte de quién es él y de quién soy yo también. Sé que es un pequeño paso, pero estoy feliz, y el corazón está tan lleno, de decir que ahora es Canon en #mcu".

La bisexualidad de Loki se confirmó durante una conversación con la variante femenina que salta en la línea de tiempo, que se hace llamar Sylvie. A medida que su discusión se centró en el amor y sus parejas románticas a lo largo de los años, Sylvie le preguntó a Loki: “¿Y tú? Eres un príncipe. Deben haber sido aspirantes a princesas. O quizás otro príncipe ".

“Un poco de ambos,” respondió Loki. Sophia Di Martino, quien interpreta a Sylvie en la serie Disney +, citó en Twitter el mensaje de Herron y agregó: "Y mira esa hermosa iluminación", y señaló que los colores enfatizados en esa escena coinciden con los tonos rosado, morado y azul que están presentes en la bandera del orgullo bisexual.

Loki se convirtió en el primer personaje abiertamente bisexual del MCU. En los cómics, es pansexual y de género fluido, el último de los cuales se convirtió en canon de MCU en un teaser de Loki publicado antes del primer episodio de la serie.

La serie Loki está disponible en Disney Plus.