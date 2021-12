Spider-Man: No Way Home | ¿Cuándo se estrena la película de Marvel en Chile?

No queda nada para el estreno de Spider-Man: No Way Home, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel que promete ser la mejor película de la historia.

Es que con esta película será la primera vez donde podremos ver a todos los villanos de las realidades alternas de Spider-Man, luego de que un hechizo de Doctor Strange para ayudar a Peter Parker a revertir la situación que lo hizo conocido, saliera mal.

En la mayoría de los adelantos hemos visto la aparición de Doctor Octopus, Electro, Duende Verde, Lagarto y Sandman, pero lo que todavía no ha sido revelado es si en esta entrega aparecerán dos conocidos Spidey, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Pese a lo múltiples rumores que han surgido en torno a su participación, lo más probable es que tendremos que esperar hasta la fecha de estreno de la película para confirmar esta información.

Sin embargo, sabemos también que sin dudas esta será una película épica que donde el Spider-Man de Tom Holland deberá sortear varios percances para sobrevivir y enviar de vuelta a los villanos a sus respectivas realidades.

¿Qué día se estrena Spider-Man: No Way Home en Chile?

Buenas noticias para los fans porque Spider-Man: No Way Home llegará el próximo jueves 16 de diciembre a los diferentes cines del país. Sin embargo, algunas salas tendrán un pre estreno que se llevará a cabo el miércoles 15.

Si quieres saber cómo y dónde comprar las entradas, ingresa al siguientes LINK.