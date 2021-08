Spider-Man: No Way Home | Los memes y bromas que deja la filtración del supuesto trailer

Todo un caos se generó entre los fanático el hecho de la filtración del supuesto trailer de la esperada Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega en la nueva saga cinematográfica inspirada por el arácnido de la mano de Sony Pictures y Marvel. Y claro, como se transformó en uno de los temas más comentados en las plataformas digitales, los memes y bromas en torno al suceso no dejaron de estar presentes.

El clip tiene pésima calidad, está grabado con un celular desde otro teléfono móvil y además uno de los registros está desenfocado.

Dentro de lo poco que se puede distinguir en el clip, este muestra a Tom Holland interactuando con Benedict Cumberbatch, un puñado de escenas de acción sin la edición final con la incorporación de los detalles en CGI y como remate muestra el retorno de Alfred Molina como el Dr. Octopus, con un estremecedora frase de presentación en la que dice "Hello, Peter!".

Así surgieron miles de publicaciones colgándose del comportamiento previo de Holland, utilizando diálogos de las películas previas de Spider-Man e incluso burlándose del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Estas fueron algunos de esos tuits: