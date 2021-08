Filtran supuesto trailer de Spider-Man: No Way Home y Sony sale a combatir con todo su viralización

Spider-Man: No Way Home se alzó como uno de los temas más comentados en Twitter durante la tarde y noche de este domingo, después de que lo que supuestamente era el trailer de la esperada entrega de Marvel se filtrara en internet.

El material tiene pésima calidad, está grabado con un celular desde otro teléfono móvil y además uno de los registros está desenfocado.

Todo apunta a que sería un material real, debido a que Sony reaccionó rápidamente para combatir su viralización, solicitando la baja de los registros bajo el argumento de infracción a los derechos de autor.

Por eso, varios tuits que antes mostraban la grabación ahora muestran una declaración que establece: "El contenido ha sido deshabitado en respuesta a un reporte del dueño de los derechos de autor".

Dentro de lo poco que se puede distinguir en el clip, este muestra a Tom Holland interactuando con Benedict Cumberbatch, un puñado de escenas de acción sin la edición final con la incorporación de los detalles en CGI y como remate muestra el retorno de Alfred Molina como el Dr. Octopus, con un estremecedora frase de presentación en la que dice "Hello, Peter!".

A pesar de los intentos de Sony por detener el avance del material, la situación se ha vuelto todo un desafío porque mientras logra bajar un clip, réplicas del mismo aparecen en otros tantos tuits.

Las expectativas sobre la nueva película de Spider-Man son altas, sobre todo cuando Marvel se ha comprometido con desarrollar el concepto del Multiverso, además de que reportes previos han hablado de múltiples retornos de personajes que aparecieron en las películas previas de Sam Raimi.

Spider-Man: No Way Home se mantiene con su estreno programado para el 17 de diciembre de 2021. Mientras, Sony no ha hecho declaraciones oficiales sobre la filtración, aunque Tom Holland lanzó una historia de Instagram en la que sólo dijo: "¡No están preparados!".