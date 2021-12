Sí, esta nota tiene spoilers del final de Spider-Man No Way Home.

Spider-Man: No Way Home | Explicación del final: ¿Qué viene ahora para Peter Parker?

Spider-Man: No Way Home vive al fin su estreno en cines estos días en todo el mundo. Ya desde este viernes todo el planeta tendrá la oportunidad de ver la tercera película del Hombre Araña de Tom Holland y que ha sido todo un evento entre los fanáticos de Marvel y el arácnido.

Y para muchos que ya vieron la película, no son pocas las escenas y momentos increíbles que sabemos quieren comentar pero sin spoilerarle la producción a sus amigos. Desde cameos impresionantes hasta una triste noticia, son varias las situaciones que enalteces la cinta de Marvel Studios y Sony.

Y si quedaste con muchas dudas sobre el final de la película, en Redgol repasamos en qué quedó la vida de Spidey y qué depara el futuro para Tom Holland en la zaga de películas del amigable Hombre Araña.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPÓILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO

Explicación final de Spider-Man: No Way Home

No son pocos los que aún tienen dudas de lo que pasó en el final de la película del arácnido, por lo que aquí te explicaremos con lujo de detalle los últimos momentos del filme y qué viene ahora para el personaje. Ojo, que se vienen spoilers de la película.

La batalla final tiene como protagonistas a los tres Spider-Man, Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire; venciendo a los villanos y ayudándolos a todos para "sanarse"y así volver a sus mundos.

Por las complicaciones del hechizo que hizo chocar el Multiverso, Doctor Strange no puede enviar a todos a su casa y además evitar que lleguen nuevos seres a este mundo, salvo que realice un nuevo hechizo: que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man.

Peter (Holland) decide realizar ese sacrificio con tal de establecer la linea temporal y del Multiverso, a pesar de que sus amigos y todos olvidarán quién es él. Finalmente Spidey se despide de sus amigos (recordar que ahora no tiene a Tía May) y todo vuelve a la normalidad.

Luego Peter visita a sus amigos, pero ambos claramente no lo reconocen. Si bien él llega con la idea de presentarse y volver a reunirse con Ned y su novia MJ tal como se los prometió, decide no hacerlo ya que se da cuenta que ambos están muy bien sin él, entrando a la Universidad juntos (MIT).

Finalmente Peter decide alejarse y ya con las clases terminadas, busca un lugar para vivir solo y seguir siendo el Hombre Araña en Nueva York, incluso con un nuevo traje hecho por él mismo al no tener la ayuda de la tecnología Stark, esto porque ahora nadie sabe que Peter es Spider-Man. De hecho, se reencuentra con Happy en la tumba de May y tampoco lo reconoce.

Este final es más acorde a los cómics en cuanto a que vemos a un Spidey que tiene que valerse por sí mismo sin la ayuda de otros Vengadores y sin amigos, similar a lo que ocurre en las películas anteriores del Hombre Araña.

Por ahora no hay pistas de cómo seguirá el Spider-Man de Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero este parece un nuevo reinicio para el personaje, sin descartarse que vuelva a aparecer en películas del UCM. De hecho, en Sony quieren seguir con el actor con una nueva trilogía, pero desde Marvel no han evidenciado en qué proyectos tienen considerados al superhéroe.

Escena post-créditos

Otra cosa a explicar es la primera escena post-créditos, en la que vemos a Venom y Eddie Brock (Tom Hardy) en el universo de los Vengadores. Revisa aquí en Redgol la explicación de esta escena y qué podría pasar en el futuro de ambos personajes.