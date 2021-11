Spider-Man: No Way Home | Tom Holland habla sobre su continuidad como Spider-Man ¿Seguirá?

Para nadie es desconocido que Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas del año y la que más ha dado que hablar durante las últimas semanas.

Tanto han sido los rumores y las especulaciones sobre la trama que tendrá esta cinta, que además de los villanos a los que se podrán ver, muchos fanáticos creen que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield, dos conocidos Peter Parker, aparecerán de esta nueva entrega.

Sin embargo, Tom Holland, el actor protagonista de Spider-Man: No Way Home ha dado varias declaraciones donde enfatiza que los actores de las películas anteriores no serán parte de la película que tiene confirmado el Multiverso.

En una reciente entrevista al medio GQ Magazine, el interprete de el Hombre Araña abordó en extenso varios temas sobre la nueva cinta. Uno de los que llamó bastante la atención en redes sociales fueron sus dichos sobre su continuidad como Spider-Man.

¿Continuará Tom Holland como Spider-Man?

En la reciente entrevista, el actor de 25 años comentó que podría dejar Spider-Man para heredarlo a alguien más.

"Tal vez sea hora de que siga adelante. Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. También tengo que tener en cuenta a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Sin interpreto a Spider-Man después de los 30, he hecho algo mal”

Si bien es cierto que el personaje de Spider-Man ha sido uno de los pilares fundamentales para Tom Holland, el actor, que prontamente estrenará 'Uncharted', tiene otras ambiciones.