Spider-Man: No Way Home | ¿Cuántas películas hay que ver antes del estreno?

Quedan muy pocos días para el estreno de la nueva película de Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home y las revelaciones no han dado tregua.

Durante las últimas semanas se han dado a conocer varias imágenes y videos donde se han revelado escenas de la nueva entrega donde sí sabemos que el Multiverso está confirmado por lo que veremos a los villanos de las realidades alternas.

Sin embargo, este viernes se dio a conocer un nuevo video dónde se puede apreciar los primeros segundos de la cinta que tiene como protagonista al actor Tom Holland.

En este se puede ver como MJ (Zendaya) es acosada y cuestionada por peatones, mientras que Peter en pantallas públicas gigantes, es señalado por J.J. Jameson de haber asesinado a Mysterio, por lo que debe rescatarla y escapar del lugar.

A pocos días de su debut en cines, muchas personas se preguntan cuáles son las películas que deben ver antes de ver Spider-Man: No Way Home. Por lo mismo, aquí te contamos cuáles son y dónde verlas.

¿Cuántas películas se deben ver antes de Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: De Regreso a Casa (2017)

Esta película nació cuando Marvel retomó el control creativo de el Hombre Araña. Esta vez, el protagonista es Tom Holland, pero eso no es todo porque el mentor es Tony Stark. Es la primera de todas las películas de Spider-Man que está conectada al Universo Cinematográfico de Marvel.

Se puede ver en Netflix

Spider-Man: Lejos de Casa (2019)

Luego de los sucesos de Avengers: Endgame, el mundo empieza poco a poco a recuperarse. Incluso Peter, el que tiene que acomodar su vida y relaciones. En esta entrega el villano es Misterio y el final nos deja bastante expectantes sobre lo que ocurrirá en la tercera entrega.

Se puede ver en Amazon Prime Video

Bonus

Spider-Man: Un Nuevo Universo (2018)

Esta cinta no tiene a Peter como su protagonista, sino a Miles Morales. Eso sí, si vemos a Peter y a Gwen, y a varias versiones más del personaje arácnido. Luego que el Spider-Man de este universo muriera, Miles tiene que ver la forma de arreglar las cosas. Tendrá la ayuda de las versiones de Spider-Man de otros universos.

Se puede ver en Amazon Prime Video

Doctor Strange (2016)

La vida del Dr. Stephen Strange cambia para siempre tras un accidente automovilístico que le deja muy heridas sus manos. Cuando la medicina tradicional falla, se ve obligado a buscar esperanza y una cura en un lugar impensable: una comunidad aislada en Nepal llamada Kamar-Taj.

Rápidamente descubre que éste no es sólo un centro de recuperación, sino también la primera línea de una batalla en contra de fuerzas oscuras y ocultas empeñadas en destruir nuestra realidad. En poco tiempo, Strange, se ve obligado a elegir entre volver a su antigua vida de riqueza y prestigio o dejarlo todo, para defender el mundo como el mago más poderoso del planeta.

Se puede ver en Disney Plus