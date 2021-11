Spider Man: No Way Home | ¿Cuándo es la preventa de entradas para el estreno de la película de Marvel?

No es exageración decir que “Spider Man: No Way Home” es el estreno más esperado de Marvel del último tiempo. La película es la tercera protagonizada por Tom Holland y su pronto debut ha generado mucha expectación por el regreso de los villanos de las otras versiones de “Spiderman”, protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El tráiler de “Spider Man: No Way Home” vio la luz hace solo unos días y en el se vaticina retorno de Dr. Octopus, el Duende Verde, Elektro, SandMan y Lagarto, que en conjunto darán vida al multiverso.

¿Significa esto que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían aparecer en “Spider Man: No Way Home”? La respuesta podrá responderse el próximo 16 de diciembre, cuando la cinta se estrene en cine.

Si estás expectante por ver la película, te contamos a continuación cuándo salen a la venta las entradas para ir a verla al cine.



¿Cuándo es al preventa de entradas de Spider Man: No Way Home?

La preventa de entradas para ver “Spider Man: No Way Home” en el cine comienza el próximo lunes 29 de noviembre en países como México y Argentina.

De momento, no se ha fijado una fecha para la venta de entradas en Chile. Pero considerando que ya no queda nada para el estreno, se prevé que las cadenas de cine del país darán a conocer esa información muy pronto.