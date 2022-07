El vocalista se refirió al origen de The Dying Song (Time To Sing), lo nuevo de la banda de heavy metal.

Corey Taylor no deja títere con cabeza al explicar la nueva canción de Slipknot: "Me cansé de la idiotez" del mundo

La fuerza creativa de Slipknot se reactivó una vez más y esta semana no sólo confirmó el debut de su próximo disco The End, So Far, sino que también lanzó el segundo sencillo de la placa The Dying Song (Time To Sing). Y ahora, el líder de la agrupación Corey Taylor explicó el origen de la canción y arrasó con prácticamente todo en su reflexión.

Fue en entrevista con Kerrang! que el vocalista de la banda de metal alternativo sostuvo que el tema habla sobre que, "parece que todo es indignación y nada de castigo".

"En los últimos años está muy de moda ofenderse e indignarse por todo y, sin embargo, no pasa nada, especialmente en mi país, que es jodidamente ridículo. Es casi como si las cosas hubieran cambiado, y cuanto más se enoja la gente, más personas con las que están enojadas doblan la mier**".

"En lugar de que haya causa y efecto, o crimen y castigo, ahora es como, 'Vete a la mierda. No nos importa'", plantea el cantante.

¿Qué significa la nueva canción de Slipknot?

La reflexión de Corey Taylor no se detuvo ahí, porque la inconformidad con la indolencia de la sociedad lo mantiene profundamente molesto, al punto de que ya parece un esfuerzo sin efecto los intentos por cambiar la cultura o el pensamiento de la gente.

"No puedo decir si esa es una reacción debido al aislamiento casi nihilista de las culturas mismas, donde ninguno de los lados reconoce las partes buenas del otro, simplemente se concentran en la mier** que consideran incendiaria", lamentó el también líder de Stone Sour.

Además, "es casi como si la gente estuviera tocando la campana del fin del mundo. Estás sentado ahí pensando, 'Bueno, ha sido divertido'. ¡Todos, recojan su basura cuando se vayan, y los veré en el Infierno!' Eso es algo de lo que es esa canción. Es como, 'Si no lo resolvemos, te veré cuando golpee el meteorito', básicamente".

El panorama ahora, Taylor lo ve definitivamente oscuro. "Si fuera más joven, entonces creería en algo como la esperanza. Tendría ese tipo de optimismo [risas], pero he visto olas de esta mier** durante 30 años, y simplemente no estoy impresionado", advirtió.

Y "lo triste es que se necesita una verdadera tragedia para que algo cambie, porque no somos una especie proactiva. Preferimos cerrar la puerta después de que la casa ya esté en llamas. Estoy un poco acostumbrado a esto en este momento".

Aunque, por otro lado, "obviamente todavía apoyo y creo en todas las causas que me apasionan, pero al mismo tiempo, me acabo de dar cuenta de que la gente no va a cambiar, y ya me cansé de intentar cambiar a la gente".

"Es un esfuerzo desperdiciado, y le quita tiempo a las personas que realmente me importan. Hasta que vea una mier** real, simplemente no me va a importar más. Es como, 'Si ustedes, hijos de pu**, quieren matarse entre ustedes, adelante. Solo voy a dar un paso atrás y no estaré en la línea de fuego', porque estoy cansado de la idiotez".

"Solo puedo ver mier** estúpida por un tiempo limitado. Así que sí, [en The Dying Song (Time To Sing)] básicamente soy yo diciendo: 'Adelante', simplemente golpéense hasta la mier** el uno al otro y vean qué sucede", remató.

The End, So Far, el nuevo disco de Slipknot, debutará en físico y en las plataformas digitales de streaming musical el próximo 30 de septiembre.