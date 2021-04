¿Cuál es el próximo proyecto de Hajime Isayama, el creador de Shingeki No Kyojin?

El japonés Hajime Isayama se coronó como un grande en el mundo de los fanáticos del manga y el animé, tras concebir y dar recientemente una conclusión a la historia de Shingeki No Kyojin, la saga también conocida como Attack on Titan.

Es que la tarea no fue menor, abarcó 11 años de su vida el escribir la historia que se fue publicando por capítulos en la en la revista Bessatsu Shōnen, los que luego han sido compilados en más de 30 volúmenes para la comodidad de los fieles lectores, con los que Isayama ya tiene nivel de ídolo.

Por eso no es de extrañarse que los fanáticos se pregunten qué se trae entre manos el popular autor, ahora que ya entregó y publicó el cierre de la saga sobre Eren Jaeger y compañía.

Por allá en diciembre de 2019, Isayama hablaba del futuro que proyectaba refiriéndose a algo que no tienen nada que ver con el mundo que actualmente habita y dice relación con nada menos que la creación de un Spa.

Sí, lo dijo el mismísimo Hajime en medio de una entrevista con el youtube Demetrious Johnson. Al ser consultado por sus intenciones tras concluir el manga, Isayama no dudó en responder: "Sí, tengo un proyecto en mente. Una vez que Attack on Titan termine, sueño con abrir un spa. Un onsen japonés, no un manga".

"Intentaré crear el mejor spa de todos los tiempos", remató.

Más tarde, para junio de 2020, los fanáticos especularon con que el autor ahora se volcaría a crear una obra con tintes de humor negro que se desmarcaría totalmente de lo que fue la historia de los Titanes.

Seems like if Hajime Isayama wanted to do another manga, it will be a Black Comedy. pic.twitter.com/DR5619UdOn