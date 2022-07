Los fanáticos del manga están de fiesta. Mientras continúa la espera por la llegada de la adaptación en animé, Chainsaw Man retoma su historia en el papel, porque su Parte 2 finalmente debutó esta semana.

El manga volvió luego de dos años de receso y retoma la historia exactamente donde quedó ese 13 de diciembre de 2020.

La serie creada por Tatsuki Fujimoto ahora inaugura la Academy Saga, que viene a ser el segundo gran conjunto de arcos argumentales, tras lo que fue Public Safety Saga con sus variadas historias, entre ellas Bomb Girl, Katana Man, Gun Devil, Bat Devil.

Chainsaw Man Parte 2 | ¿Dónde leer gratis?

La llegada de Chainsaw Man Parte 2 no significa un reinicio en la numeración de los capítulos. Debido a eso, la historia se retoma en el número 98, bautizado como Bird and War.

La nueva entrega del título ya está disponible en Manga Plus de forma gratuita y legal. El contenido se encuentra actualmente en inglés y español. Puedes revisarlo AQUÍ.

Quienes busquen publicaciones en otros idiomas tendrán que esperar hasta 2023, año en que Manga Plus tiene proyectado traducir todo su catálogo.

Manga Plus es un sitio y aplicación móvil impulsada por la editorial Shueisha, empresa responsable de revistas como Weekly Shonen Jump o V Jump, o sea controlador de títulos tan importantes como One Piece, Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Boruto, entre otros.

Está disponible en iOS y Android, Manga Plus ofrece gratis los tres primeros capítulos de su serie y los tres últimos, lo que se va modificando y actualizando cada vez que sale una nueva entrega.