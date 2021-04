"Shingeki No Kyojin": ¿Cuándo debuta y dónde LEER ONLINE el final del manga?

12 años esperando este momento y finalmente se hace realidad. ¿Cómo termina "Shingeki No Kyojin" -o "Attack on Titan"-? La respuesta llegará con el número 139 del manga que debutará este viernes en estanterías y plataformas digitales, por lo que las expectativas de los fanáticos no son menores, menos sabiendo que la serie que adapta la obra de Hajime Isayama recién concluirá el próximo año.

Pero, ¿qué pasó en el último número de la historia?

--- ALERTA DE SPOILER: No sigas leyendo si no quieres saber detalles de la trama ---

El tomo 138 dejó a los lectores helados: después de que se detuvo el retumbar con una bomba que detonó Jean, los soldados emprenden su retorno al fuerte Slava para alcanzar el anhelado reencuentro con sus familias.

Sin embargo, el asunto no concluyó de buena manera. Esto porque la 'Hallucigenia' empieza a liberar un gas que convierte a todos en titanes sin consciencia.

Al verse imposibilitados de ayudar a sus compañeros, los inmunes deciden evacuar para detener a Eren, quien continúa con su avance en su forma de Titán Colosal. Con Jean y Connie transformados en titanes sin poderes, Armin se lanza a la lucha contra Eren.

En paralelo, Mikasa Ackerman imagina una proyección de cómo habría sido su vida con Eren a su lado, si hubiese confesado su amor y en el caso de que él correspondiera sus sentimientos. Así, en una realidad alternativa, Mikasa ve una realidad en la que escapan juntos para disfrutar de los últimos cuatro años de vida de Eren.

En uno de los momentos más impactantes del manga, Mikasa vuelve en sí y toma consciencia sobre lo que tiene que hacer para acabar con todo. Por eso decapita al menor de los Jaeger y procede a darle su primer, único y último beso antes de decirle: "Hasta luego, Eren".

Ahora quedan los pasos finales del desenlace que se verán en el capítulo 139.

El enfrentamiento entre Eren y Armin en el número previo al final de "Shingeki No Kyojin".

¿Cuándo debuta el número 139 y final de "Shingeki No Kyojin" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



El último capítulo del manga "Shingeki No Kyojin" se podrá leer a partir de este viernes 9 de abril en la revista Bessatsu Shōnen, con una traducción al inglés de Kodansha Publishing.

En tanto, el volumen final que recopilará el último tramo de la historia debutará el 9 de junio de 2021.

Portada del volumen 33, que recopilará el final de "Shingeki No Kyojin".

Online: ¿Dónde leer el número 139 y final de "Shingeki No Kyojin" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

Hay múltiples opciones para acceder al cierre de la historia de Hajime Isayama, pero una de las principales a la que acceden los fanáticos es Crunchyroll, donde se publica con traducción al español y a la cual se accede con una suscripción premium.

Otra opción es IkyPen, aunque esta alternativa está disponible sólo para los usuarios de Nintendo Switch, consola que permite leer mangas de múltiples editoriales, entre las que se incluye a Kodansha, responsables de la edición final del manga para su publicación de la Bessatsu Shounen Magazine.

Una tercera posibilidad es Comixology de Amazon, plataforma para acceder a una inmenso número de comics y mangas de manera oficial, incluyendo "Shingeki No Kyojin".