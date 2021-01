¿Zabaleta como Eren Jaeger? Twitter se arriesga con propuestas de elenco chileno para "Shingeki No Kyojin"

El éxito del animé en Latinoamérica y especialmente en Chile no da pie a dudas. Por eso no es sorprendente que una serie como "Shingeki No Kyojin" esté convocando a miles de fanáticos, domingo a domingo, como si fuese un ritual colectivo, para ver los episodios finales de la ficción.

Este domingo, en el capítulo 66, se vio la continuación del ataque coordinado por la Legión de Reconocimiento en contra de Marley y que Eren Jaeger desató en plena plaza de la ciudad de Liberio en el episodio previo. Falco se enfrentó a la trágica realidad de haber colaborado con "el titán de ataque" para lograr su objetivo, mientras el ejército marleyense hizo frente a los "demonios de Paradis".

Así mismo, con la reaparición del titán bestia, también se pudo apreciar un poco más en acción a Levi Ackerman, mientras que el titán carguero recibió un duro ataque.

"Shingeki No Kyojin" se está alzando entre los principales trending topics de Twitter cada domingo, después del estreno de las nuevas entregas y con ello también aflora la creatividad del chileno que siempre da para tanto.

En esta oportunidad, los usuarios locales se arriesgaron con una serie de propuestas para el elenco de la producción japonesa pero con actores y actrices chilenas. Locura absoluta, pero es real.

¿Qué te parecería ver una versión live action del animé con Jorge Zabaleta como Eren Jaeger, Paola Volpato como Mikasa, Fernando Godoy como Levi Ackerman y Jean Philippe Cretton como Armin? Estas son las propuestas de Twitter para el elenco chileno de "Shingeki No Kyojin":

personajes de shingeki no kyojin como actores chilenos ✨ a thread ✨



Jorge Zabalete como Eren pic.twitter.com/JsJTjIWr1j — ������ (@quenitalechuga) January 21, 2021

Jean Phillip Cretton como Armin pic.twitter.com/OgfTL6IWHQ — ������ (@quenitalechuga) January 21, 2021

Tamara Acosta como Hange Zoe pic.twitter.com/nMk9RAOn0v — ������ (@quenitalechuga) January 21, 2021