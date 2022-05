She Hulk: Defensora de Héroes | ¿Cuántos capítulos tendrá la nueva serie de Marvel en Disney Plus?

She Hulk: Attorney at Law, la nueva serie de Marvel para Disney Plus estrenó su primer tráiler este martes, sorprendiendo a todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel por la presentación de un nuevo superhéroe pero también por el esperado regreso de Bruce Banner/Hulk de Mark Ruffalo.

Esta vez la protagonista será Jennifer Walters, protagonizada por Tatiana Maslany, una abogada de unos 30 años especialista en superhumanos que recibirá una transfusión de sangre de emergencia por parte de su primo Bruce Banner, para adquirir los poderes de Hulk.

Además de Ruffalo y Maslany, la película contará con la participación de Tim Roth y Jameela Jamil como Emil Blonsky/Abominación y Titania respectivamente, Benedict Wong como Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.

¿Cuántos episodios tendrá She Hulk: Defensora de Héroes en Disney+?

She Hulk: Defensora de Héroes, que se estrenará el próximo 17 de agosto de 2022 a través de la plataforma de streaming Disney+, modificó la cantidad de capítulos que tendrá en total.

De acuerdo a un comunicado de prensa de Disney+ y Marvel, She Hulk ahora tendrá un total nueve episodios.