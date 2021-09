Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos llega esta semana a los cines de Chile y el mundo siendo la más reciente de las entregas de Marvel Studios. Una historia que sigue la historia de Shang-Chi, un joven súper héroe que experimentará un viaje de autodescubrimiento, enfrentándose al pasado que creía haber dejado atrás cuando queda atrapado en la red de una misteriosa organización.

La nueva película, que se destaca por sus secuencias de acción y artes marciales, está protagonizada por el actor chino-canadiense Simu Liu, quien enfrentó el desafío de entrenar intensamente en diversas disciplinas de lucha para dar vida al personaje de Shang-Chi, un joven formado desde la infancia por el colectivo de los Diez Anillos.

Aquí, revela detalles sobre el arduo proceso de entrenamiento para el film, la experiencia de rodaje de las escenas de lucha, su relación personal con las artes marciales y más.

CREANDO UN "ARMA HUMANA"

Desde el primer momento en que Simu Liu se sumó al proyecto de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, supo que las artes marciales y las secuencias de acción jugarían un papel muy importante. "También sabía que Shang-Chi no es un personaje que tenga una máscara o un traje de alta tecnología, y eso significaba que iba a ser yo quien hiciera muchas de las cosas. Lo supe desde el primer día y estaba muy emocionado de lanzarme a ello", confiesa el actor.

Antes de comenzar el rodaje, Liu entrenó en Toronto y Los Ángeles, y al llegar a Sídney para la filmación recibió más entrenamiento de parte de especialistas y artistas marciales de todo tipo. "Literalmente sentí que aprendía de los mejores del mundo. Pasamos por casi todos los estilos de lucha imaginables conocidos por el hombre, incluso los que no aparecerían en la película", explica

¿Algunos de ellos? Kung Fu chino tradicional, Wushu, Hong Chen, Muay Thai, Silat, Krav Maga y Jiu-Jitsu, y también boxeo y pelea callejera. “Shang-Chi no es solo un maestro de Kung Fu. Es un arma humana al que se le han enseñado todas las formas posibles de matar a una persona. Entonces, en muchos sentidos, su estilo no es específico cuando se trata de una disciplina particular de artes marciales”, concluye.

LUZ, CÁMARA, ACCIÓN

Con todo ese entrenamiento encima, Liu llegó al set preparado para dar lo mejor de sí y hacer él mismo tantas escenas de riesgo como pudiera.

"Sentí que tenía la responsabilidad de darle vida a este personaje y eso significa más que solo proporcionar un rostro y una voz. Soy muy afortunado de haber tenido mucha gente realmente talentosa a mi alrededor para entrenarme, y luego también tuve mucha suerte de que algunas de las acrobacias salieran bien. Con suerte, lo que ves en la pantalla seré yo haciendo las cosas y recibiendo una patada en el trasero y lanzando los golpes y todo eso", relata.

PIANO Y MATEMÁTICA

A través del proceso de entrenamiento para la película, Liu se convirtió en un luchador experimentado, pero el actor confiesa que llegó al proyecto de Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos sin experiencia en artes marciales.

Durante su infancia y adolescencia, el contacto que tuvo con esas disciplinas fue solo a través de las películas de Jackie Chan y Jet Li.

"Mis padres, desafortunadamente, no me dejaron practicar artes marciales cuando era niño. Pensaban que era demasiado peligroso y preferían que estudiara piano y matemáticas. Hice esas cosas con mucha diligencia, pero siempre quise hacer artes marciales. Y lo mejor de esta película es que tuve la oportunidad de probar todos los estilos diferentes de artes marciales que hay en el espectro", cuenta.

UNA PELÍCULA 100% MARVEL

No hay duda: las artes marciales ocupan el centro de la escena, pero Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos es, ante todo, una película de Marvel. Si bien presenta una atractiva colección de artes marciales, disciplinas y movimientos, tiene todos los elementos que distinguen a las historias del estudio.

Según explica Liu: "Al final del día, Shang-Chi es un Súper Héroe. Y esas son las historias que Marvel es bueno contando, y esa es la historia que estamos contando con Shang-Chi, y en muchos sentidos no es diferente a contar la historia del Capitán América o la historia de Iron Man".

"Esta es una historia de origen como cualquier otra sobre un hombre común arrojado a circunstancias extraordinarias que tiene que hacer lo mejor que puede con lo que tiene", puntualizó.

Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos estrena el 2 de septiembre en los cines chilenos y latinoamericanos.