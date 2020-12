Shakira estrena videoclip junto a los Black Eyed Peas

Shakira se unió a The Black Eyed Peas para ser parte del álbum Translation con la canción "Girl Like Me". A pesar de que el sencillo se lanzó el 19 de junio junto con el álbum, el video estuvo pendiente durante varios meses, pero finalmente se estrenó este viernes.

En el video la cantante vuelve a mostrar sus dotes de bailarina después de su exitosa presentación en el SuperBowl. Frente al estreno la cantante dijo: “No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a “Girl Like Me”, más de lo que podía desear!! Los quiero!!”.

En el video la cantante baila vestida con una look ochentero y recorre el estudio con su patineta, la cual ya ha mostrado en su redes sociales.

La canción es el éxito más reciente del grupo estadounidense, el octavo álbum de larga duración y su debut en Epic Records.

Giris Like Me marca la primera colaboración juntos, el trío norteamericano anunció el video en los Premios Billboard de la Música Latina. la canción ya ha obtenido más de 12 millones de reproducciones.

Translation se ha convertido en un fenómeno internacional. Black Eyed Peas obtuvo dos éxitos número 1 en la radio latina de los Estados Unidos con Mamacita junto a Ozuna y J. Rey Soul y la canción Ritmo (Bad Boys For Life) con J Balvin.

En el video clip de la canción se puede ver a los tres miembros de la banda cantando por separado, sin embargo, se nota una importante ausencia, y es que Fergie se tomó una pausa de la banda para dedicarse a otros proyectos, por lo que Translation es el primer albúm de B.E.P sin ella.