El periodista de Me Late no esperó a salir al aire para reaccionar ante la arremetida del panelista de Zona de Estrellas.

Sergio Rojas ni siquiera esperó a volver a salir al aire, cuando ya decidió responderle el ataque a Vasco Moulián, después de que lo trató "ordinario, eres lo más rasca que hay en la televisión chilena".

La arremetida del panelista de Zona de Estrellas se dio luego de que supiera que Rojas criticó un reciente look de Mariela Sotomayor, su compañera en el programa de Zona Latina.

Entonces, Moulián se lanzó con todo: "Mira picante, ordinario, eres lo más rasca que hay en la televisión chilena, guatón indecente, rasca, picante. A una mujer jamás se le trata así".

Y más tarde, entre otras cosas, indicó: "hay homosexuales y maric** y este hue** es un maric**".

Ahora, el mismo Sergio Rojas decidió volcarse a Instagram para reaccionar ante la particular visión que tiene Vasco Moulián sobre él.

Sergio Rojas: ¿Cómo respondió el periodista al ataque de Vasco Moulián?

En sus historias, Rojas indicó que no estaba preocupado por los dichos en su contra y además procedió a enumerar las supuestas múltiples acusaciones que pesan en contra del ex director de programación de Canal 13.

"Me preocuparé cuando me acusen de: No pagar pensión, de robar, de hacer contrabando, de vender cosas robadas, de ganar plata engañando", lanzó en primera instancia Sergio.

Eso para luego postular: "si rasca es ser honesto / trabajador / no deber una casa de 1 millón de dólares / no tener piscina... SOY MUYYY RASCA!!!!!".