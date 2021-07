Sean Penn se niega a retomar filmaciones de su serie "Gaslit" si el equipo no está vacunado

El reconocido actor Sean Penn no está dispuesto a retomar las grabaciones de su serie limitada en la cadena Starz "Gaslit" si es que no toda la producción está vacunada contra el coronavirus.

Según informa Deadline, el protagonista de la serie basada en el "Watergate", dejó claro que no trabajará si es que el elenco, la producción y toda el equipo no ha recibido la inoculación

Penn dejó en claro su postura al productor del proyecto al regresar del estreno en el Festival de Cine de Cannes de Flag Day, una película que dirigió y protagonizó junto a Katheryn Winnick (Big Sky), su hija Dylan Penn y Josh Brolin.

El actor aún tiene pendiente algunas semanas de filmación para Gaslit. Los protocolos de seguridad actuales de Covid-19 en Hollywood, que fueron el producto de muchas negociaciones con diversos sindicatos, solo brindan a los productores "la opción de implementar políticas de vacunación obligatorias para los elencos y el equipo en la Zona A producción por producción". La Zona A incluye el lugar donde los actores se congregan y actúan en el set, rodeados solo por miembros clave del equipo.

Fuera de esta zona, hay distintos involucrados en el desarrollo de las producciones que no están obligados laboralmente a vacunarse.

Gaslit se basa en la historia de Martha Mitchell (Julia Roberts), una celebridad de la alta sociedad de Arkansan y esposa del leal fiscal general de Nixon, John Mitchell (Penn). A pesar de su afiliación al partido, Martha es la primera persona en hacer sonar públicamente la alarma sobre la participación de Nixon en Watergate, lo que hace que tanto la Presidencia como su vida personal se desmoronen.

El reparto adicional incluye a Betty Gilpin, Dan Stevens (Downton Abbey), Allison Tolman (Fargo), JC MacKenzie (October Faction), Chris Bauer (For All Mankind), Hamish Linklater (Legion) y Chris Messina (The Mindy Project).